Fernando Martel: "Sabía que a Mario Salas le iba a ir mal en Colo Colo"

El ex seleccionado chileno analizó en Perú el arribo del 'Comandante' a Alianza Lima, equipo donde el 'Facha' se coronó campeón en 2006.

Agencia Aton

09.04.2020

Mario Salas vivirá su segunda experiencia dirigiendo en el fútbol peruano. Tras su exitoso paso por Sporting Cristal en 2018, esta vez el técnico chileno tendrá del desafío de conducir a Alianza Lima.

Un chileno que defendió la camiseta del cuadro blanquiazul fue el ex jugador Fernando Martel, quien se refirió a la llegada del 'Comandante' al club.

"Ojalá le vaya bien, pero creo que no llega a un club igual o más relajado que Cristal. Tendrá mucha presión como en Colo Colo. Alianza no es Cristal", advirtió el otrora jugador de Cobreloa en conversación con Ovación en Perú.

Además, el ex seleccionado de la Roja admitió que era esperable el fracaso del DT en Colo Colo: "Cada uno tiene su conclusión. Yo sabía que le iba a ir mal en Colo Colo. Cuando hay gente de experiencia y más presión, se le complicó y no supo manejar el plantel. Ojalá no le pase lo mismo en Alianza".

Consignar que Mario Salas está trabajando por el momento en el conjunto incaico con teletrabajo, debido a la crisis por el coronavirus, y viajaría a Perú una vez que se controle en algo la emergencia por la pandemia.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: