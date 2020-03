Fernando Meza: "Sé que si hubiese estado Aníbal Mosa yo seguiría en Colo Colo"

24Horas.cl TVN

11.03.2020

Fernando Meza reveló que posiblemente seguiría jugando en Colo Colo si Aníbal Mosa hubiese estado de presidente en el momento que partió desde los albos al Necaxa en diciembre de 2018.

En conversación con AS Chile, el zaguero argentino fue claro en expresar que "salí cuando estaba Gabriel Ruiz-Tagle, pero sé que si hubiese estado Aníbal Mosa yo seguiría en Colo Colo. Eso lo tengo clarísimo. Sé que no me hubiese dejado ir. Totalmente seguro".

Al mismo tiempo, explicó cómo se gestó su adiós desde Macul, salida que se dio luego que el jugador sufriera una lesión y a que no habían más cupos de extranjeros.

"Yo no tenía ganas de irme. Cuando me lesioné cedí la plaza para que puedan incorporar a otro extranjero y cuando me recuperé había problemas de cupos. Ahí me demostraron que no iban a contar conmigo y salió la posibilidad de Necaxa", sostuvo.

Finalmente, Meza, que hoy por hoy milita en el Atalanta United de la MLS, no descartó ninguna opción de volver a vestir la camiseta del 'Cacique'.

"Primero me tienen que llamar. Me encantaría que en un futuro no tan lejano se dé la posibilidad. Es un club que me encantó, me gustó todo. El irme no era lo que tenía contemplado. Este año lo veo difícil porque recién acabo de llegar a Atlanta", cerró.

