Fernando Niembro reconoce el jugador chileno que lo "enamoró"

25.03.2020

Fernando Niembro, histórico comentarista argentino, protagonizó una entrevista con el periodista Manuel De Tezanos a través de su canal de Youtube donde repasó anécdotas y también respondió a algunas preguntas de quienes estaban viendo la transmisión.

Una de ellas fue respecto a qué equipo elegía: Colo Colo subcampeón de la Sudamericana o la Universidad de Chile que sí logró levantar el trofeo.

"Me quedaron prendidos los dos, estuvimos tan cerca de los dos", comenzó explicando Niembro para luego destacar lo reaizado por el conjunto azul.

"Yo reconocí en Sampaoli y en ese equipo chileno un nuevo rumbo en el fútbol, lo que es muy difícil de encontrar. Lo han logrado pocos equipos. Alguna vez el Real Madrid, Barcelona, en estos momentos el Liverpool", argumentó

"Esa Universidad de Chile con Sampaoli fue un equipo fantástico", concluyó.

En la misma conversación, Niembro se reconoció un "enamorado" de Arturo Vidal, recordando la primera vez que lo vio. "En aquel tiempo cuando empezó, me acuerdo de un partido en la cancha de River que jugó como lateral marcador izquierdo", comenzó diciendo.

"No sé si por la copa o por un partido amistoso. Yo quedé prendado de ese jugador. Para mi Vidal es uno de los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda y descarto su vida personal, no me interesa. Como jugador de fútbol fue una fiera, es una fiera todavía y no aprovechado por el Barcelona", agregó.