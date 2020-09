Filtran correo que respalda decisión de Colo Colo de suspender el partido

Por su parte, Deportes Antofagasta anunció que exigirá los puntos correspondientes al partido no jugado.

26.09.2020

Apareció un nuevo antecedente clave en la polémica suspensión del partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, determinada por un contagiado de coronavirus en la delegación del equipo albo que enfrentó a Athletico Paranaense por Copa Libertadores.



La discusión se instauró después de que el gerente deportivo del cuadro popular, Marcelo Espina, asegurase que la orden de no jugar llegó desde la ANFP tras un mandato del Ministerio de Salud. Dicha versión contrasta con la entregada por el Seremi de Salud, que indicó que la decisión fue exclusiva de la directiva del Cacique; también está la versión de la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, quien señaló que la única orden de la autoridad sanitaria fue la cuarentena obligatoria para el plantel que llegó desde Brasil.



En ese contexto, Radio Cooperativa publicó el correo que el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, le habría enviado a Colo Colo para coordinar la cancelación del compromiso ante los pumas.



El mensaje está dirigido al propio Espina, a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, a Alejandro Paul, gerente general de los de Macul y al presidente de Antofagasta Jorge Sánchez. También lleva copia a Pablo Milad, presidente de la ANFP y a Pilar Maulén, quien es abogada y asesora jurídica de la ANFP.



Con asunto "Suspensión Partido Colo Colo vs Club Deportes Antofagasta", el texto señala que "hoy, sábado 26 de septiembre, a las 9.00 AM, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de la cartera, Dra. Paula Daza, se comunicó con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para determinar la suspensión del partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta".



"La suspensión se debe a la detección de un caso positivo de Covid-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil con ocasión de la participación del club Colo Colo en la Copa Conmebol Libertadores 2020", señala el correo firmado por Rodrigo Robles.



De momento, Deportes Antofagasta anunció que exigirá los puntos por secretaría debido a una "negligencia" por parte del elenco de Pedrero. Los nortinos se enteraron de la suspensión del partido apenas una hora antes del encuentro.