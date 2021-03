Filtran la posible nueva camiseta de Universidad Católica para el 2021

24horas tvn

30.03.2021

Mientras el plantel de Universidad Católica se prepara para enfrentar a Palestino por la segunda fecha del torneo nacional, en redes sociales los hinchas se sorprendían al ver la posible nueva camiseta de los cruzados.

En redes sociales, la cuenta especializada de indumentarias Todo Sobre Camisetas publicó: "Para los que preguntan: Estas sí son las nuevas camisetas de U Católica".

Eso sí por ahora ni Universidad Católica ni la marca que viste al club cruzado han confirmado la información.

Programación segunda fecha del Campeonato Nacional 2021:



VIERNES 2 DE ABRIL



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

19:00 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 3 DE ABRIL



11:00 horas, Deportes Melipilla vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.

20:30 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.



DOMINGO 4 DE ABRIL



17:00 horas, Deportes La Serena vs. Curicó Unido, estadio La Portada.

19:15 horas, Universidad Católica vs. Palestino, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:30 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.



Club Libre: Santiago Wanderers