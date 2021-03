Suazo y Fernández a la cabeza: La formación que probó Deportes La Serena previo al inicio del torneo

24horas tvn

22.03.2021

Cuando restan pocos días para el inicio del campeonato, Deportes La Serena disputó un encuentro amistoso ante Copiapó con el objetivo de realizar los últimos ajustes previos al debut que será ante Audax Italiano.

: Esposa de Valber Huerta explotó contra Maximiliano Falcón: "Mediocre, no le ganas a nadie" Leer más

En el partido, que finalizó 3-1 a favor de los granates, el técnico Miguel Ponce alineó un equipo en el que destacó la titularidad de Matías Fernández, quien tuvo la misión de asistir al ex UC César Munder y Humberto Suazo.

¿Cómo formó La Serena? Según detalla El Día, el cuadro granate alineó con Zacarías López; Enzo Ferrario, Fasson, Facundo Aguero y Cortés; Sebastián Leyton, Felipe Jaramillo, Mati Fernández y Jaime Carreño; César Munder y Humberto Suazo.

El mismo medio detalla que Ponce sigue a la espera de más refuerzos, aunque en las próximas se confirmaría el arribo del volante Jimmy Martínez proveniente de Universidad de Chile.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA

SÁBADO 27 DE MARZO



11:00 horas, Curicó Unido vs Deportes Melipilla, estadio La Granja.

16:00 horas, Everton vs O'Higgins, estadio Sausalito.

18:30 horas, Colo Colo vs Unión La Calera, estadio Monumental.

21:00horas, Unión Española vs Santiago Wanderers, estadio Santa Laura.



DOMINGO 28 DE MARZO



11:00 horas, Palestino vs Deportes Antofagasta, estadio Municipal de La Cisterna.

17:00 horas, Huachipato vs Cobresal, estadio CAP.

19:30 horas, Ñublense vs Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.



MARTES 30 DE MARZO



20:00 horas, Audax Italiano vs Deportes La Serena, estadio El Teniente.



Libre: Universidad de Chile.