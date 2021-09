Francisco Alarcón: "Sánchez piensa que Wanderers ya está en la B, no quiere mantener la categoría"

Agencia Aton

31.08.2021

Santiago Wanderers vive una de sus peores crisis del último tiempo, pues el cuadro caturro marcha como colista absoluto del Campeonato y tiene prácticamente sentenciado su descenso a Primera B.



Como si esto fuera poco, en los últimos días se dio a conocer que Marco Medel y Francisco Alarcón fueron desvinculados del club, donde este último habría sido después de ser acusado de lanzar duros insultos al técnico Emiliano Astorga.





En ese sentido, Alarcón salió a defenderse y en conversación con radio Agricultura expresó: "Ayer firmamos el finiquito con la dirigencia y ya no pertenezco más a Santiago Wanderers. En ese momento salí caliente, no putié al entrenador. En ningún momento salieron palabras de mi boca. Claramente, sí pensé todo lo que dicen, pero gesticulé con la boca y no le dije nada".



"Al otro día lo primero que hago, porque yo no me había enterado de esta situación hasta que uno agarra el celular y se da cuenta que se había incendiado todo, que se estaba quemando el camarín de Wanderers, y lo primero que hago es pedirle disculpas al técnico si su imagen se vio afectada, si sintió que hubo una mala actitud mía y que mi intensión no era exponerlo y él las aceptó. Todo quedó ahí", añadió.





Además, sobre su desvinculación, agregó: "No fue por el incidente con Astorga. La verdad, fue por una reestructuración del equipo, porque están pensando en la temporada 2022, así como salió Marco (Medel) aprovecharon la envión para que saliera yo. El equipo se está reestructurando para el 2022, por eso están sacando jugadores y no me extraña que en una semana más salgan otros. Me parece que en esta segunda rueda van a ver jugadores jóvenes y no me extraña que jueguen futbolistas de 16 o 17 años, porque es lo que quiere el club".



"No sé si quieren agarrar experiencia para el próximo año, pero el objetivo no es mantener la categoría por todo lo que están haciendo, al menos el mensaje es otro. Nosotros pensamos que iban a traer los tres refuerzos, que iban a meter presión", completó.



Por último, dijo: "Reinaldo Sánchez se está preparando para el 2022 y pensando que el equipo ya está en Primera B, no quiere mantener la categoría".