Francisco Castro renunció a Santiago Wanderers por motivos personales

El elenco caturro anunció la decisión de su ahora ex jugador a través de su sitio web oficial.

Agencia Uno

04.11.2019

Santiago Wanderers, club de la Primera B del fútbol nacional, informó en la presente jornada la renuncia del delantero Francisco Castro, jugador de 28 años.

En su página web oficial, la tienda caturra comunicó que “el jugador Francisco Fernando Castro Gamboa presentó oficialmente su renuncia a la institución. El delantero apeló a motivos de carácter personal para justificar su decisión, agradeciendo su paso por Santiago Wanderers y teniendo la posibilidad de despedirse de sus compañeros durante la jornada del pasado jueves 31 de octubre”

“Le deseamos lo mejor a Francisco en todos sus proyectos y próximos desafíos profesionales”, agregó la institución de Valparaíso sobre el ariete que arribó a principio de año al conjunto porteño.

Castro, ex Universidad de Chile, Iquique, Unión Española, entre otros equipos, jugó en la presente temporada 11 encuentros, totalizando 528 minutos, anotando un gol: el 16 de marzo en el empate a dos goles ante San Luis en Quillota.

El equipo que dirige Miguel Ramírez es el líder exclusivo de la Primera B con 46 puntos en 27 fechas, tres unidades sobre el segundo colocado, Deportes La Serena.

#ComunicadoOficialSW: Francisco Castro dejó de ser jugador de Santiago Wanderers



El delantero presentó su carta de renuncia al club, apelando a razones personales de fuerza mayor. Para+ detalles visita: https://t.co/vEPJoB4dJb — Santiago Wanderers (@swanderers) November 4, 2019

Revelan que Wanderers no debió descender en 2017 si hubiese existido el VAR

El 21 de diciembre de 2017 Santiago Wanderers selló su descenso a Primera B, luego de perder en la liguilla de promoción ante Unión La Calera en lanzamientos penales. Desde ahí que los caturros han permanecido en la serie de ascenso, sin embargo, su suerte hubiese sido muy distinta de existir el VAR.

"Wanderers debió mantenerse en Primera. Finalmente bajó porque le tocó jugar un partido de definición con Unión La Calera. No debería haber bajado porque no le correspondía disputar ese partido, el que debió enfrentar a Palestino con Unión La Calera", detallaron en diálogo con La Estrella de Valparaíso los creadores del libro "Tecnología y VAR en el fútbol: Pasión v/s Justicia ¿Resultará su aplicación en Chile?".

Colo Colo de igual forma hubiese logrado su título 32 (Foto: Agencia Uno).

Esta investigación realizada por los periodistas Mario Bravo Varillas y Patricio Drago Torrijo analizó todos los resultados ocurridos en 2017, pero con la diferencia es que revisaron cada jugada que pudo cambiarse en caso que hubiese existido el VAR.

"Hicimos una tabla de posiciones original 2017, le agregamos cuadros estadísticos para cada partido con el detalle de los incidentes si es que hubo, el minuto en que ocurrieron, colocamos un gol más, un gol menos, según criterio VAR, y así sacamos una tabla que incluye el sistema", detallaron.

Al mismo tiempo, consignar que los autores del libro aseguraron que bajo el mismo criterio el campeón tuvo que ser Colo Colo, tal como ocurrió sin VAR.

Cabe recordar que a partir del próximo año el fútbol chileno contará con la tecnología.