Francisco Castro se ilusiona con volver a jugar en la 'U': "Merezco una oportunidad"

17.06.2020

Francisco Castro, jugador que actualmente pertenece a los registros de Barnechea, club de la Primera B del fútbol chileno, declaró que sueña con regresar a Universidad de Chile, club en donde ganó seis títulos siendo el de la Copa Sudamericana 2011 el más importante.

Al mismo tiempo, en conversación con la 'Magia Azul', el atacante sentenció que merece tener una nueva chance en los azules.

"Es uno de mis sueños. Te mentiría si te dijera que no hay un día que no lo piense. Me levanto con eso, entreno con eso y merezco una oportunidad. Vengo de dos ascensos consecutivos y creo que si me dieran esa oportunidad no la desaprovecharía, lo disfrutaría y creo humildemente que me merezco una posibilidad de un acercamiento", dijo.

Sobre lo mismo, añadió que "me quedé con una espinita cuando llegó Beccacece a la 'U' y me saca de mala manera, no lo merecía y por eso siento esto".

Finalmente, 'Toby' confía en volver a las primeras planas, considerando que aún tiene 29 años.

"Creo que me queda mucho por entregarle al fútbol, he ganado 10 títulos, seis con la U y no cualquier jugador tiene lo que yo tengo a mi edad", sentenció el jugador de Barnechea.

