Frank Kudelka: "Si hubiese hidalguía y no oportunismos, nos tendríamos que ir dos o tres"

El argentino rompió el silencio luego de su salida de la Universidad de Chile. En su adiós, envió un mensaje a los azules señalando que "no pueden seguir sin proyectos ni gente capacitada". Además, fue tajante al concluir que Sabino Aguad "no está capacitado" para seguir en su cargo.

13.03.2019

Frank Kudelka se refirió a su renuncia en Universidad de Chile, la cual ocurrió este miércoles por la mañana.

En diálogo con la prensa, el argentino señaló que "si hubiese respeto, si hubiese correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismos, hoy nos tendríamos que ir dos o tres, incluido Sabino Aguad".

Al mismo tiempo, el trasandino fue tajante al decir que el gerente deportivo "no está capacitado" para ejercer su cargo.

Sobre los dichos de Johnny Herrera, quien señaló que el ahora ex DT de la 'U' se sintió "manoseado", Kudelka tampoco se guardó nada.

"Creo en las cosas que se hacen en conjunto, creo en las cosas racionales y que van de la mano de la coherencia y no el oportunismo. En ese aspecto, a veces se puede sentir manoseado", sostuvo.

A su vez, le envió un mensaje a Azul Azul y respaldó la relación que tuvo con Carlos Heller.

"Creo que este momento es una gran enseñanza para la institución, no para mí. No se puede seguir sin proyectos ni gente capacitada. Mi relación con Carlos Heller es muy buena. Se ha portado como un caballero conmigo", aseveró.

Finalmente, se refirió a los hinchas de la 'U', a quien le ofreció disculpas por no obtener los resultados esperados.

"Disculpas porque tengo un gran dolor al no haber podido clasificar a la Copa, no voy a negar que lo tengo como una resaca interior, pero rara vez por ejemplo en el ultimo partido, en el primer tiempo pudimos desplegar lo que pretendía y he hecho en otros lugares y en ese aspecto les pido las disculpas", cerró.