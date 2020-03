"Fue lapidario": Revelan el supuesto motivo por el que Scolari rechazó a Colo Colo

El ex jugador colocolino y actual comentarista deportivo, Patricio Yáñez, contó por qué y cuándo "Felipao" tomó la drástica decisión.

11.03.2020

En Colo Colo caló hondo el rechazo de Luiz Felipe Scolari a la oferta presentada por el club para que asumiera como nuevo DT. Esto no sólo por su negativa, sino que sobre todo por la forma en que llegó dicha respuesta, pues la agencia Fellegger, que asesora comunicacionalmente a "Felipao", sorprendió informando que el estratega brasileño no había llegado a acuerdo con los albos a través de Twitter, pese a que aún no se lo había comunicado directamente a la dirigencia del "Cacique".

"El técnico Luiz Felipe Scolari comunica que no hubo acuerdo con Colo Colo de Chile. Agradeció a la dirigencia del club y al presidente por su interés", fue el mensaje.

O técnico LUIZ FELIPE SCOLARI comunica que não houve acerto com o Colo Colo do Chile. Agradeceu o interesse da diretoria do clube e ao presidente pela reunião realizada. pic.twitter.com/hYNWPrB06l — Fellegger Agencia (@FelleggerAgency) March 7, 2020

Lo que quedó en el aire fueron los motivos del rechazo a la oferta alba. Sin embargo, ahora se conoció un nuevo antecedente que podría esclarecer el caso. Y es que el ex jugador colocolino y actual comentarista deportivo, Patricio Yáñez, reveló que Scolari tomó la drástica decisión luego de ver el estado físico y el promedio de edad del plantel durante el debut en Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.

"El informe que presentó fue categórico, habló de jugadores guatones, de jugadores viejos y el único que se salvaba un poco era Bolados. Con el resto fue lapidario", aseguró Yáñez en radio Agricultura.

Respecto a la forma en que Scolari dijo "no" a los albos, Yáñez señaló que "podría haber sido mucho más honesto y decirles que no viajen. O al menos invitarlos a comer y agradecer el esfuerzo que hicieron. Finalmente, les tiró la típica del problema familiar y por eso los dejó colgados".

Por ahora, en Blanco y Negro siguen trabajando para definir al nuevo DT, donde Rafael Dudamel, Gabriel Heinze y Diego López asoman como las opciones más probables.

