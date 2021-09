"Fue una oferta formal, se lo informaron a mi representante": Colo Colo intentó el fichaje de Romell Quioto

24horas tvn

28.09.2021

Entre los candidatos para reforzar la delantera de Colo Colo en el pasado mercado de transferencias, hubo uno que hasta ahora se desconocía: Romell Quioto, jugador hondureño de 30 años que milita en el CF Montreal de la MLS.

El propio jugador, apodado "El Romántico", reconoció la propuesta sosteniendo: "Me di cuenta de lo de Colo Colo y fue una oferta formal, se lo hicieron saber a mi representante".

¿Por qué no se logró un acuerdo? Quioto en diálogo con el diario La Prensa de Honduras explicó que "Montreal tomó la decisión de no venderme y tampoco prestarme ya que consideran que soy un jugador importante. Dios sabrá si seguimos aquí o ver lo que pasa".

"Desde mi llegada al club me he sentido muy feliz, estoy agradecido con ellos ya que me abrieron las puertas. Hasta el último día que esté aquí lo daré todo", agregó.

PROGRAMACIÓN FECHA 23

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.