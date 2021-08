"Funcionó en cinco países del mundo": Gustavo Poyet defiende su estilo tras perder con la 'U'

Agencia Aton

Un ofuscado Gustavo Poyet disparó con todo en conferencia de prensa, luego de la derrota de Universidad Católica ante Universidad de Chile, elenco que los alcanzó en el segundo lugar de la tabla.

El técnico fue consultado sobre su continuidad en la banca cruzada ante los malos resultados recientes de su equipo, ante lo cual el entrenador le respondió de forma irónica al periodista de ESPN con quien ya había tenido un encontrón porque el profesional daba las alineaciones de su escuadra.

"Eres un cómico. Escucha una cosita: no sé si sabes contar pero no llevo siete meses, llegué en marzo. Esa pregunta se la debes hacer a los directivos si puedes llegar a ellos", comenzó el estratego en su arremetida.

En la misma línea, defendió su estilo de juego, argumentando que "yo me preocupo de lo mío que sé que funciona porque funcionó en cinco países diferentes del mundo, tomando decisiones difíciles, tomando decisiones de quién se queda, quién se va, quién juega, quién no y con el apoyo del club. Esa es mi función".

Pero el uruguayo no se quedó ahí y le volvió a enviar un mensaje al comunicador. "Te lo explico así: yo decido quién juega y quién no y el club decide quién entrena y quién no y son responsables. Ya está, la decisión que se tome se tomará. Yo tengo mi reto y veo un grupo de jugadores que llegan a un nivel que me está convenciendo y los debemos ayudar con otro grupo de jugadores", indicó.

Respecto de lo que pasó en cancha, el charrúa aseguró que "hoy quedó claro quien fue el mejor equipo, quién mereció ganar, quedó claro que hay cosas que un grupo de jugadores lo están entendiendo y como tal, queda seguir adelante. Evidentemente nos duele mucho haber perdido este partido, porque lo merecimos ganar".

"Siempre hay algo para mejorar, yo vine por una cosa muy particular, a intentar aplicar una forma de entrenar y entender el fútbol. Estoy muy tranquilo porque funcionó, me duele por los jugadores, me duele por el club y por los aficionados que se encuentran en esta situación", sentenció.