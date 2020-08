Fútbol en tiempos de pandemia: Diez historias que dejaron en cuarentena los equipos de Primera División

24Horas.cl TVN

28.08.2020

Este fin de semana la pelota volverá a rodar en canchas del fútbol chileno, luego de cinco meses sin actividad a causa de las cuarentenas decretadas en el país para evitar la propagación del coronavirus.

Y durante estos meses de pandemia, varios equipos de Primera División se mantuvieron generando atención debido a informaciones ocurridas más allá de la cancha.

A continuación, revisa diez historias ocurridas en clubes del fútbol chileno mientras las competencias se encontraban suspendidas.

Colo Colo:

El club popular fue sin dudas el equipo que tuvo más historias durante la paralización. Primero, los albos tuvieron problemas para acordar una rebaja de sueldo debido a las causas económicas por la pandemia, lo que causó que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección al Empleo.

Tras ello, se generó una pugna institucional con Umbro que terminó con la marca anunciando que anticipará el término de contrato. Finalmente, se produjo un conflicto en el interior del plantel luego que se conociera que sólo seis futbolistas recibirían un dinero en concepto de derechos de imagen.

Pese a estos y otros conflictos ocurridos en pandemia, en el 'Cacique' aseguran que todo se solucionó y ya se alistan para el reinicio de la competencia.

Universidad Católica:

Los cruzados vivieron una cuarentena sin mayores sobresaltos en el plantel, pero también tuvieron una de las mayores polémicas.

Todo ocurrió en julio pasado, cuando José Pedro Fuenzalida declaró a DirecTV que "siempre he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos... Después, según lo que yo creo, Católica es lejos la mejor institución y la 'U', para mí, en tema de barra, tiene la barra más grande del país y son cosas que uno opina y generan controversias".

Los dichos del capitán cruzado molestaron a Nicolás Castillo, ex jugador del club y que siempre ha estado ligado a la barra del elenco de la franja, quien reaccionó en redes sociales criticando en duros términos a 'Chapita'.

"Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", dijo el jugador del América de México.

Esto generó un amplio debate entre los fanáticos del actual bicampeón del fútbol chileno, hasta que Gary Medel sacó la voz desde Europa pidiendo respeto por Fuenzalida.

"Chapa es nuestro capitán. Se lo ha ganado. Con esfuerzo, con amor a nuestros colores. Con goles, con títulos. Con coraje, con respeto y con hombría de bien. Dejando siempre en alto nuestro nombre. Nos representa y eso es un orgullo", dijo el 'Pitbull', apagando de inmediato el incendio cruzado.

U. de Chile:

De los tres grandes, los azules fueron los que menos complicaciones tuvieron en la cuarentena del fútbol. Lo único destacado fue el inesperado cambio de presidente, donde José Luis Navarrete le dejó su cargo a Cristián Aubert.

Huachipato:

Los 'acereros' asoman como uno de los equipos a vencer en el regreso del fútbol, debido a que comenzaron los entrenamientos a comienzos de junio.

En aquel momento, la decisión del cuadro de la Usina generó cierta polémica, incluyendo una visita del seremi de Salud de la Región del Biobío, Héctor Muñoz, quien se oponía a las prácticas del club.

Audax Italiano:

La pandemia dejó a los audinos sin Rodrigo Holgado, su delantero más destacado, luego que el argentino se viera involucrado en un atropello con consecuencias fatales en abril pasado.

El atacante fue formalizado y actualmente se mantiene con arresto domiciliario.

Unión Española:

Los hispanos sufrieron la pérdida del venezolano Rafael Arace, luego que no le renovaran el contrato y se tuviese que devolver al Caracas.

"La decisión vino desde los dueños del equipo y a mí me cayó un poco de sorpresa, porque pensé que seguiría en Unión Española... No hay otra explicación que no sea un tema económico (...) Ronald Fuentes hizo todo lo posible para que me quedara", dijo el delantero a Agricultura tras su salida.

Unión La Calera:

El elenco de la Quinta Región era uno de los que mejor se había visto hasta antes de la pandemia, logrando eliminar a Fluminense de la Copa Sudamericana y ubicándose en los primeros puestos del torneo.

Sin embargo, el confinamiento le pasó la cuenta a los 'cementeros', ya que perdieron a su delantero Sebastián Sáez luego que se rompiera a fines de junio los ligamentos de su rodilla izquierda.

El argentino volvería a las canchas recién en enero próximo.

Deportes Iquique:

Durante la pandemia los 'Dragones Celestes' sufrieron la merma de Manuel Iturra, quien tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Pese a que no era muy considerado por el DT Jaime Vera, 'Colocho' era uno de los jugadores más experimentados del plantel y eso podría haber marcado alguna diferencia en el retorno del fútbol.

Deportes La Serena:

Los 'papayeros' sorprendieron dando el golpe al mercado al fichar a Humberto Suazo desde Deportes Santa Cruz.

La grave lesión sufrida por Steffan Pino permitió que el elenco granate pueda sumar a 'Chupete' y lograr inscribirlo para que esté disponible para jugar desde el reinicio del torneo.

Everton:

Los 'ruleteros' sufrieron en pandemia la salida de su goleador Patricio Rubio, quien emigró al Alianza Lima que dirige Mario Salas.

