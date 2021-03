Gabriel Costa contradice a Gustavo Quinteros por plantel de Colo Colo: "Tenemos hasta tres jugadores por puesto"

24Horas.cl TVN

30.03.2021

Hace unos días Gustavo Quinteros fue enfático en revelar que no está conforme con el plantel actual de Colo Colo, llegando incluso a desmarcarse de cualquier responsabilidad en cuanto a los resultados.

"Cuando completemos el plantel seré totalmente responsable como lo hice la temporada anterior. Vine y salvamos el equipo del descenso. Ahora seré responsable cuando tengamos equipo completo y competitivo. Mientras tanto no", dijo el pasado jueves el DT albo.

Sin embargo, este martes Gabriel Costa contradijo las palabras de su técnico, al asegurar que en la plantilla hay hasta tres jugadores por posición.

"Siento que hay un equipo muy comprometido, con dos y hasta tres jugadores por puesto que están preparados para jugar. Se ha formado un equipo unido, preparado para jugar y para luchar el campeonato y más allá de que vengan o no lo refuerzos, el equipo está bien, y todo quien llegue será para sumar", dijo el nacionalizado peruano.

Al mismo tiempo, subrayó que "lo de los refuerzos depende de la dirigencia y no de nosotros. a nosotros nos toca prepararnos y jugar bien cuando nos corresponda".

Finalmente, el '8' del 'Cacique' se mostró optimista ante la opción de pelear el título, pese a que Colo Colo viene de la peor temporada de su historia.

"Obviamente que muchas veces a un jugador, cuando le toca llegar a un equipo, piensa que le irá muy bien. A mí me tocó que el tiempo me dio la razón a mí, yo me conozco. Me siento muy bien. La confianza del técnico ha sido muy importante. Tengo mucha ilusión de llegar al último partido y de estar peleando el título, porque es lo que se piensa en este club", cerró.