Gabriel Heinze: El "Plan B" de Colo Colo tras rechazo de Scolari

09.03.2020

"El técnico Luiz Felipe Scolari comunica que no hubo acuerdo con Colo Colo de Chile. Agradeció a la dirigencia del club y al presidente por su interés". Así, con un mensaje en Twitter, la agencia Fellegger, que asesora comunicacionalmente a Luiz Felipe Scolari, dio a conocer que el técnico brasileño había rechazado la oferta de los albos. Esto dolió al interior del "Cacique", donde rápidamente comenzaron a trabajar en un "Plan B".

O técnico LUIZ FELIPE SCOLARI comunica que não houve acerto com o Colo Colo do Chile. Agradeceu o interesse da diretoria do clube e ao presidente pela reunião realizada. pic.twitter.com/hYNWPrB06l