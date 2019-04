Gabriel Ruiz Tagle anuncia que no repostulará a la presidencia de Colo Colo

24Horas.cl TVN

22.04.2019

Sorpresa total en Colo Colo. Gabriel Ruiz Tagle, en diálogo con La Tercera, informó que no repostulará a la presidencia de Blanco y Negro luego de un año de gestión.

"Es una decisión tomada. Confío en que durante este año hemos sentado bases importantes para el futuro del club y para que el presidente que venga se encuentre con una institución más moderna y más ordenada", confesó a pocos días de la Junta de Accionistas.

Respecto a los motivos de su decisión, el empresario argumenta a las diferencias constantes que existen al interior de la concesionaria.

"Recibir un club donde la convivencia se expresa a través de insultos, donde nosotros somos el único club del fútbol que periódicamente da un espectáculo público sobre este particular, es algo que la verdad a mí no me interesa seguir, bajo ningún punto de vista," afirmó.

Ruiz Tagle confiesa que Marcelo Espina ya sabe de su decisión y que al técnico Mario Salas "se lo comenté después del partido con Huachipato, porque no quería entorpecer su preparación".

"EL CLUB ESTÁ ORDENADO"

En la entrevista, el ahora presidente de Blanco y Negro asegura que deja a un Colo Colo "absolutamente distinto" a como él lo tomó.

"Tenemos las cuentas claras, transparentes. Segundo, es un club con visión de futuro, con metas claras. En tercer término, es un club con una estructura administrativa mucho más robusta", argumentó.

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

Viernes 26 de abril

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 27 de abril

Deportes Iquique vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. Universidad de Chile. 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Curicó Unido vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 28 de abril

Unión La Calera vs. O'Higgins. 12:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Unión Española vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

LOS GOLEADORES DEL TORNEO

Luego de ser la gran figura de Everton tras el triunfo sobre Unión Española, Álvaro Ramos pasó a ser uno de los máximos goleadores del torneo junto a Mauro Quiroga, Maximiliano Salas y Matías Rodríguez, todos con cinco anotaciones.