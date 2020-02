Galerías casi vacías: la llamativa postal registrada en el partido de la U ante Curicó

Los hinchas de la U habrían decidido no entrar al Estadio Nacional como medida de protesta.

24Horas.cl Tvn

01.02.2020

Una llamativa postal fue la que se tomó las miradas en pleno duelo entre la Universidad de Chile y Curicó Unido, luego de que las galerías del Estadio Nacional se vieran con muy poca gente.

Si bien no hubo un pronunciamiento oficial, versiones extraoficiales indican que la barra Los de Abajo decidió no entrar al coliseo.

Asimismo, los pocos hinchas que se ubicaron en la galería sur del recinto, donde suele ubicarse dicho grupo, tampoco usó bombos y otros elementos para alentar a los azules.

No obstante, al interior del recinto sí se consignó una propuesta de los hinchas, quienes desplegaron un lienzo con la leyenda "Con 90 minutos de fútbol no pararán 30 años de represión".

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

