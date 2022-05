"Tienen la cag...": Gary Medel no logra ver a Karol G y protagoniza tenso momento con personal de la Seremi

24Horas.cl Tvn

26.05.2022

Gary Medel llegó este jueves a Chile procedente de Europa y una de sus primeras actividades en suelo nacional fue vacunarse con la tercera dosis contra el Covid-19. Luego, participó en una actividad de la marca deportiva que lo auspicia y horas después acudió al Movistar Arena para el segundo show de la cantante colombiana Karol G.

Sin embargo, el volante del Bologna se quedó con las ganas de ver a la intérprete de "Bichota". ¿Por qué? Como no tenía el pase de movilidad activo, y todavía no se cumplía el tiempo necesario para reactivarlo, personal de la Seremi le impidió el paso.

GARY OUT 🔴



Gary Medel realizó un live de Instagram afuera del Movistar Arena donde autoridad sanitaria no lo dejó entrar al show de Karol G.



"Llegué hoy a Chile y me puse la tercera vacuna", expresó.



*Pase se activa luego de tres días que la persona recibe la tercera vacuna. pic.twitter.com/nIXlpye7yz