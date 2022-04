Gary Medel descarta volver a la UC este año: "Quiero seguir jugando en Europa"

24Horas.cl Tvn

22.04.2022

Este jueves, el defensor Gary Medel desmintió los rumores que hablaban de un supuesto retorno a la Universidad Católica en junio del presente año.

En una extensa conversación con ESPN el 'Pitbull' dijo que "quiero seguir jugando Europa. Salió algo de que iba a volver a la Católica en junio, pero es todo mentira".

Asimismo, el defensor nacional dijo que "ahora estamos hablando el tema de la renovación con el Bologna y yo creo que se va a llegar a un acuerdo y podré renovar mínimo un año".

Respecto a un retorno a nuestro continente, el formado en la UC descartó una posible llegada a Boca Juniors de Argentina, asegurando que "años anteriores había hablado con Román (Riquelme) para ver si volvía, pero coincidimos que no. Quería seguir en Europa, así que no era el momento".

Respecto a su presente en Italia, Medel dijo que "me siento súper bien en Bologna. El año pasado tuve cuatro lesiones, pero ahora me siento importante".

Agregó que el 2021 no fue su mejor año y tenía pretensiones de volver, o ser traspasado a España, hecho que al final no se dio. "El fútbol es así, cambia de un momento al otro. Ahora me siento súper bien. Quiero estar un añito más acá compitiendo. No estoy en un club grande, pero compito todos los fines de semana con jugadores súper buenos y eso es lo que me motiva".

Lo que si alegrará a los hinchas cruzados es que el 'Pitbull' aseguró que "si vuelvo a Sudamérica vuelvo a Universidad Católica. A otro lado no quiero ir. Quiero darle cosas importantes, jugar Libertadores. Hago un año más acá en Europa y después lo más probable es que vuelva a la UC", y adelantó que "ya estuve hablando con el presidente inclusive".