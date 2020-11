Gol del triunfo de Colo Colo ante Deportes Antofagasta desató polémica por supuesta infracción al reglamento

24horas tvn

11.11.2020

Colo Colo volvió al triunfo en el Campeonato Nacional tras vencer por un agónico 1-0 a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental, resultado con el que el Cacique dejó el penúltimo lugar y el técnico Gustavo Quinteros sumó su primer festejo en la banca alba.

Pero en las últimas horas se instaló la polémica debido a unas imágenes sobre la jugada del gol de Iván Morales a los 89', con la cual se realizaría una falta al reglamento, por lo que el tanto debió anularse.

Según dio a conocer radio ADN, al momento de que el atacante marcó en el arco rival, había un suplente del conjunto de Macul al interior de la cancha, lo cual está prohibido en el punto nueve del artículo 3 del reglamento.





"El árbitro deberá invalidar el gol si: la persona extra era una persona externa e interfería en el juego; la persona extra era un jugador, sustituto, jugador sustituido o funcionario del equipo que anotó el gol", sostiene el artículo.

Sin embargo, el árbitro y sus asistentes no se percataron de la situación en el momento, por lo que el gol fue validado. No obstante, el hecho no pasó inadvertido para los hinchas en redes sociales, quienes se volcaron a Twitter para comentar lo sucedido.

