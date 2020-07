Gonzalo Espinoza: "Prefiero salir campeón, pero no niego las ganas que tengo de ir y ganar en el Monumental"

El mediocampista de Universidad de Chile aseguró que no hay comparación entre sumar una estrella a romper el maleficio ante Colo Colo.

Agencia Aton

28.07.2020

Universidad de Chile continúa con su Fase 2 de entrenamientos presenciales en medio de la pandemia de coronavirus y este martes fue el volante Gonzalo Espinoza el que se refirió al presente de los azules.

En conferencia de prensa, el mediocampista aseguró que prefiere conseguir el título del Campeonato Nacional en vez de volver a ganar a Colo Colo en el estadio Monumental.

"El título no te lo quita nadie, eso para mí es salir campeón, es llevar a la gloria a la U. Después, ese partido claramente es uno aparte, que siempre lo quieres ganar. Yo prefiero salir campeón, pero no te niego las ganas que tengo de ir y ganar allá. Son temas muy distintos, no creo que tengan una comparación de llevar a la U a una estrella a perder o ganar un partido", expresó "Bulldog".

En cuanto al regreso a los entrenamientos, sostuvo: "Por ahora no se ha visto esquema, no se ha podido armar un equipo. Por ahora estamos en fase 2, donde es imposible armar un equipo así. Después hay que ver cómo está cada uno físicamente. Yo creo que en la fase 3 podremos hacer un reducido o preparar un esquema normal".

Respecto a su situación, donde en este 2020 perdió la titularidad, comentó que "siempre trabajo para ser titular, si bien pasaron episodios que no fueron muy gratos para mi a principio de este año, tampoco lo tomo que haya pasado por eso. El equipo rindió cuando no estuve, aporté mi granito estando afuera y se trata de eso esto. Yo peleo para ser titular siempre, trato de jugar para ser titular y eso ya es decisión del técnico".

"Yo estoy dispuesto a lo que necesite el técnico, el sabe en qué puedo servirle, conozco bien los puestos y no tendría problemas manejarme de (volante) mixto. Muchas veces jugué así, pero también más centralizado y no creo que me complique mucho", completó.

