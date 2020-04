Gonzalo Fierro reveló el jugador que más lo marcó en su carrera: “Fue espectacular”

24horas tvn

14.04.2020

Gonzalo Fierro realizó un repaso de su carrera en Colo Colo, club que dejó hace dos años y donde se convirtió en un ídolo. En diálogo con el sitio oficial de la institución, reveló varias cosas, entre ellas su recuerdo más preciado con la camiseta alba y el jugador que más lo marcó.

“Cada año que pasaba en el club, pasaban momentos que me marcaron. El 2002 fue el título en la quiebra, después los cuatro campeonatos que ganamos con el “Bichi” (Claudio Borghi), también la campaña en la Sudamericana, etc. Pero creo que lo más importante fue ganar un título ante el archirrival. El 2006 en la final con la “U”, fue un año que me dejó marcado en muchos aspectos. El Estadio Nacional lleno, la manera en cómo se dio el partido y que no hubo otra final como esa. Creo que, para mí, esa temporada fue espectacular en todo aspecto”, señaló.

Al ser consultado por el jugador con el que compartió que más lo marcó en su carrera, Fierro aseguró que fue Humberto Suazo.

“Hay varios que me dejaron algo como jugador y como persona. Lo que viví con “Chupete” (Humberto Suazo), fue espectacular”, dijo.

“A Humberto lo conocí en la selección chilena, para el preolímpico que se jugó acá en Chile y cuando lo veo llegar a Colo Colo por petición de Claudio (Borghi) y empiezo a entrenar y a jugar con él, nos comenzó a demostrar la categoría de jugador y la calidad de persona que era”, complementó.

Los diseños de las camisetas alternativas de Colo Colo, la U y la UC que "enamoraron" a los hinchas Leer más

“’Chupete’ es una persona que admiro mucho, porque luchó mucho para estar donde llegó y verlo entrenar día a día me marcó mucho”, añadió.

Respecto al futuro de su carrera, pues hoy se encuentra sin club, Fierro dijo que aún no decide qué hará, pero sí que seguirá ligado al deporte. “Todavía no he pensado en lo que pasará con mi carrera. No tengo el curso de entrenador ni he pensado aún en hacerlo porque no me motiva por ahora ser técnico. Tengo mis escuelas de fútbol por lo que siempre seguiré ligado al deporte”.

“No he pensado que quiero hacer y por ahora, solo quiero dedicarme al crecimiento y evolución de mi hijo que quiere ser futbolista”, agregó.

Y es que su hijo de 15 años hoy entrena en el Monumental, algo que ilusiona al “joven pistolero”: “Sería muy emocionante (ver llegar a su hijo al primer equipo). Como te dije antes, cuando lo veo entrenar en el Monumental me hace recordar cuando lo hacía yo a los 15 años. Ojalá él pueda cumplir su sueño y sabemos que ahora es mucho más complicado que antes, pero tiene que tener la capacidad para entender que si no es en Colo Colo, puede ser en otro equipo”, dijo.

“La idea mía es que mi hijo pueda triunfar y ser mucho más como jugador de lo que pude ser yo”, indicó.

Univesidad de Chile aclara estado de salud de la mamá de Montillo: "Está en buen estado" Leer más

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020: