Gonzalo Fierro y su candidato para dirigir a Colo Colo: "Claudio Borghi es el indicado"

17.03.2020

Pasan las semanas y en Colo Colo continúan sin poder definir al nuevo técnico tras la desvinculación de Mario Salas. Candidatos han sido muchos y ya varios han rechazado las ofertas del "Cacique", por lo que la dirigencia ha debido seguir sondeando el mercado. En ese contexto, el nombre de un viejo conocido de los albos volvió a estar entre las opciones.

Se trata de Claudio Borghi, que si bien ya había sonado entre las posibilidades, ahora también fue candidateado por Gonzalo Fierro. Y es que según el "joven pistolero", la llegada del "Bichi" serviría para "descomprimir el ambiente" en el camarín.

"Para mí Claudio Borghi es el indicado para dirigir a Colo Colo. Tienen un muy buen equipo en el Monumental, un muy buen plantel, conozco a la mayoría de ellos y sé como son en el día y como se manejan en los entrenamientos", aseguró Fierro en diálogo con ESPN.

"En estos momentos para descomprimir toda la presión que tiene el club, creo que el 'Bichi' es la persona más indicada para ir a dirigir a Colo Colo", agregó.

No obstante, en las últimas horas han tomado fuerza los nombres del ex campeón del mundo con Argentina Sergio Batista, y el ex DT de Universidad Católica Gustavo Quinteros.

Recordar que Gustavo Alfaro era otra de las opciones que manejaba Colo Colo, pero habría rechazado la oferta.