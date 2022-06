"Tenía una tremenda calidad": Gonzalo Jara eligió al delantero más complicado que enfrentó

24Horas.cl Tvn

04.06.2022

Gonzalo Jara conversó con DirecTV y reveló el nombre del jugador que más lo complicó. ¿El apuntado? El histórico Didier Drogba, ídolo del Chelsea de Inglaterra.

"El delantero más difícil que me tocó marcar fue Drogba, tenía una tremenda calidad. Yo me fui a jugar de Colo Colo a Inglaterra y el cambio fue muy fuerte, me quería devolver. La competencia era demasiado fuerte", dijo.

Justamente el chileno enfrentó al marfileño en la temporada 2010-11, cuando militaba en el West Bromwich Albion de la Premier League. Por desgracia para el zaguero, ambos encuentros terminaron con sendas derrotas con el atacante como protagonista.

Además, recordó la figura de Lionel Messi en las finales de la Copa América donde la Roja se coronó bicampeón. "Me tocó enfrentar al mejor Messi, para mí el mejor del mundo, pero en la selección, cuando le ganamos las finales, se veía muy solitario. Se veía que tenía una gran responsabilidad. Me parece que sentía que sus compañeros no iban a su ritmo", cerró.