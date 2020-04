Gorosito revela irónica reacción de Alberto Acosta en su debut en la UC: "Menos mal que todo era profesional y lindo"

El 'Pipo' detalló una particular anécdota de los primeros días de ambos en los cruzados. Además, reconoció haber dado un "empujoncito" para que el 'Beto' llegara a la Católica.

30.04.2020

Néstor Raúl Gorosito conversó con 24 Horas Deportes, instancia en la que reveló varios episodios de su carrera, sobre todo en su etapa que lo liga a Universidad Católica.

En diálogo desde Argentina vía Zoom con el periodista Rodrigo Arellano, 'Pipo' narró una serie de anécdotas, donde una de las más llamativas fue una frase que le dijo Alberto Acosta poco después de que ambos llegaran a los cruzados.

"Menos mal que me dijiste que todo era profesional y lindo", confesó Gorosito que Acosta le había dicho mientras celebraban un gol jugando como visita ante Deportes Melipilla, en un estadio que el entorno era muy campestre en aquel entonces.

"Por suerte después tuvo la campaña que tuvo y 'Beto' aparte de ser un amigo es un jugador extraordinario, hay muy pocos de la calidad de él", dijo el ex volante del elenco de la franja luego de la particular confesión.

Al mismo tiempo, confesó haber dado un "empujoncito" para que el 'Beto' lo acompañara a San Carlos de Apoquindo.

"Iba manejando y escucho que 'Beto' tenía la posibilidad de ir a Chile a la Católica, y él ya estaba en Boca. Lo llamo y le preguntó, me responde que estaba indeciso. Después me llaman a mi, arreglo mi contrato, y luego al 'Beto' yo lo enfermé y lo volví loco para que venga. Le decía que era un club soñado en un país precioso que me habían tratado muy bien y que nos iba a ir bien. Debido a eso por ahí fue un empujoncito que le di a 'Beto' para ir a Católica", sentenció.

