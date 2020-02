Gualberto Jara y el presente de Matías Fernández: "Para mí fue una sorpresa"

24Horas.cl TVN

28.02.2020

Un día antes del partido que enfrentará Colo Colo ante la Universidad de Concepción, el DT interino de los albos, Gualberto Jara, protagonizó una conferencia de prensa en donde se refirió al presente del equipo tras el despido de Mario Salas.

"Es una satisfacción volver a dirigir al primero equipo y dar una ayuda para salir del momento en el que estamos", comenzó diciendo el entrenador, destacando que su objetivo actualmente es solo el partido ante el Campanil.

"No sé si lo mio va a continuar hasta el miércoles o no. No puedo enfocarme en algo que no sé si voy a estar. Quiero recuperar la confianza del equipo y de la gente", manifestó.

Consultado sobre la situación de Leonardo Valencia, Jara aseguró que el volante está en condiciones de jugar tras haber entrenado sin problemas luego de la contusión que sufrió en el partido ante Curicó Unido.

¿Qué pasa con Matías Fernández? "Lo encontré muy bien, para mí fue una sorpresa, lo vi muy bien, con muchas ganas. Es una persona que no solo futbolísticamente aporta, sino también al grupo. Los dos están a disposición", respondió.

"Trabajó muy bien Leo Valencia, y hoy también lo hizo bien. También hablé con Matías por el interés que tengo de que él juegue más tiempo y tenga confianza. Todavía no defino si jugarán juntos o no", agregó.

