Gustavo Lorenzetti pide la medalla de campeón para la "Gata" Fernández

El volante hizo un llamado a Universidad de Chile para que su ex compañero reciba el reconocimiento tras el título obtenido en el Clausura 2017.

24horas tvn

21.04.2020

“Alguien se quedó con una medalla que no le corresponde". Así de claro fue Gustavo Lorenzetti luego de saber que el volante argentino Gastón Fernández no recibió el reconocimiento por el título de Universidad de Chile obtenido en el Clausura 2017.

Hace unos días, en diálogo con La Magia Azul, la "Gata" reconoció que "no me la mandaron, creo que fueron cuatro partidos que alcancé a jugar, me debieron hacer partícipe".

"Cuando me fui el equipo mejoró, quizás por eso no me la quisieron mandar", bromeó el trasandino.

A partir de esta situación, Lorenzetti en diálogo con ADN Deportes, hizo un llamado a Universidad de Chile: "Habrá que hablar con el club para ver dónde está esa medalla y lógicamente hacérsela llegar a ´La Gata´ que fue parte de ese plantel campeón”.