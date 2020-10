Gustavo Quinteros a casi un mes de asumir en Colo Colo: "Me encontré con cosas que no tenía en cuenta"

24Horas.cl TVN

26.10.2020

El pasado 6 de octubre Colo Colo anunció la llegada de Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador, con la misión de enmendar el rumbo de un 'Cacique' extraviado durante esta temporada.

Sin embargo, el DT argentino nacionalizado boliviano no ha logrado sacarle rendimiento a sus jugadores, complicando aún más el presente de los albos, que hoy por hoy estarían disputando una 'liguilla de promoción' para intentar bajar a Primera B por primera vez en su historia.

Y el técnico vigente campeón del fútbol chileno, ya que en la temporada 2019 dirigió al monarca Universidad Católica, expresó una cierta incomodidad a casi un mes de asumir en Macul, asegurando que se encontró con situaciones que distaban mucho de lo que él creía.

"Cuando uno llega y se pone objetivos, entiende que vas a tener a los jugadores a disposición, a trabajar mucho, a veces en doble turno, pero me encontré con cosas que no tenía en cuenta, un montón de jugadores que se venían recuperando de lesiones y otros que no estaban... Se lesionaron después del primer partido y se complicó más de lo que esperaba para tratar de llegar a los objetivos", dijo en diálogo con Cooperativa.

Al mismo tiempo, detalló que "cuando acepté este reto fue un desafío que sabía que iba a ser complicado, no solo por lo futbolístico, sino también lo anímico. La posición en la tabla influye y a lo mejor eso demora un poco para llegar a constituir o darle una idea de juego lo más rápido posible".

"Lo que pensé en el momento fue tratar de mejorar rápidamente, trabajar mucho para llegar mejor a la Copa Libertadores y no llegamos de la mejor manera, para mí fue un golpe duro, porque era un objetivo... Fue un golpe duro, pero hay atenuantes que hay que tener en cuenta", agregó.

Sobre los objetivos para el resto de la campaña, Quinteros fue claro en expresar que "lo que me pongo como objetivo principal es el día a día, trabajar con los jugadores que tengo y que el equipo juegue mejor, mejorar la parte defensiva, que recién para el próximo partido, si todo sigue como hasta ahora, puedo repetir la misma defensa y los volantes, tal vez al mismo equipo, eso es importantísimo porque no había pasado".

Finalmente, el ex DT de la UC valoró la llegada del defensor uruguayo Maximilano Falcón, sentenciando que esperan no equivocarse en los jugadores que se suman al plantel.

"Es un jugador joven que viene en ascenso, y no solamente lo hemos visto y analizado, evaluado, sino que hemos hablado con un montón de entrenadores y compañeros para achicar el margen de error en sus condiciones, forma de trabajar, profesionalismo y futuro, porque no queremos fallar en los refuerzos", cerró.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: