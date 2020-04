Gustavo Quinteros le abre la puerta a Colo Colo: "Claramente me gustaría ir"

Agencia Aton

08.04.2020

Desde hace rato que los rumores colocan a Gustavo Quinteros, actualmente técnico de los Xolos de Tijuana de México, como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador de Colo Colo.



Y el DT que fue campeón con Universidad Católica en 2019 otra vez se refirió a la chance de volver a Chile, aunque no confirmó nada.



"Si se da la posibilidad de volver a dirigir en Chile, lo haría feliz. Los tiempos de los clubes no son iguales a los tiempos de los entrenadores. Me gustaría volver a dirigir un equipo, un proyecto, pensando en el Campeonato. Cualquier equipo importante, como Universidad Católica o Colo Colo, claramente me gustaría ir. Ese es mi objetivo como profesional, llegar a clubes donde puedo salir campeón", reconoció el DT en el Instagram del CDF.



Eso sí, el argentino nacionalizado boliviano sostuvo: "No quiero hablar públicamente de otra posibilidad en un club, estoy trabajando en México. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, hay que ir a los equipos, tratar de terminar los contratos, por lo menos una temporada".

LOS QUERÍA COMO REFUERZOS

En diálogo con el Instagram del CDF, el técnico argentino nacionalizado boliviano expresó: "Me interesó llevar a un jugador, fue Luciano Aued. Hubo conversaciones, el club (Tijuana) se interesó mucho en él, pero en diciembre es complicado el mercado en México".





Pero además, también quiso al defensa Benjamín Kuscevic, quien por estos días es pretendido por clubes brasileños como el Athetico Paranaense y el Atlético Mineiro.



"Es un jugador que me encanta, aparte es muy joven. A mí me gustaría tenerlo siempre", sostuvo el adiestrador sobre el zaguero de la UC.



Eso sí, explicó por qué no insistió en el defensor: "Sabía sus intenciones, que es jugar en Europa. Donde vaya le va a ir bien, porque tiene grandes condiciones".