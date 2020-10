Gustavo Quinteros: "No estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad, se debe trabajar mucho".

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

14.10.2020

Gustavo Quinteros analizó la caída de Colo Colo por 5-3 a manos de Unión Española. El entrenador de los albos criticó el estado físico de sus dirigidos tras un compromiso donde los albos se desinflaron en la segunda mitad y aseguró confiar en que el equipo sacará resultados si mejoran dicho aspecto.

"Hay que trabajar mucho para poner bien a este equipo físicamente, porque está para medio tiempo o 45 minutos. Y trabajar la parte táctica, hoy estuvimos tres veces arriba en el marcador y cuando nos marcaron se notó que decaímos, reaparecieron los fantasmas, el golpe. Pero no tengo duda de que si nos ponemos bien en la parte física, el equipo empezará a sacar resultados", explicó el estratega.

"El análisis que hacemos es que no estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad, se debe trabajar mucho", agregó el vigente DT campeón del fútbol chileno.

Quinteros justificó la presencia de Brayan Cortés, quien repitió estelaridad tras defender ayer a la Selección chilena ante Colombia: "Estaba planificado. No teníamos prevista su presencia ayer, pero me dijo que estaba recuperado y que tenía ganas de jugar. El esfuerzo de un arquero no es como el de un jugador de campo. Y lo hizo bien a pesar de los goles, no tuvo fallas graves y los goles que le hicieron son difíciles de evitar".

Sobre la alta cantidad de lesionados que sufre el Cacique, el DT explicó: "El adversario más fuerte que tenemos son las lesiones de jugadores importantes. Usamos chicos jóvenes en un momento difícil, cuando lo ideal es usarlos peleando el campeonato, cuando el viento sopla a favor. Ahora tenemos que recuperar a los jugadores para el día martes, luego recuperar a Zaldivia por su lesión grave, analizar bien el plantel y tratar de no equivocarnos en incorporar jugadores que sean útiles tanto para el torneo como en la siguiente temporada".

Aún sin ganar desde que arribó a los albos, el ex UC señaló: "Evidentemente ha influido mucho que competimos ante rivales que están muy bien como Coquimbo o Unión. En el partido anterior perdimos tres jugadores por lesión y hoy porque fallamos en la recuperación. Pero no tengo duda que cuando el equipo está bien, generamos muchas ocasiones de gol".

Finalmente, Quinteros descartó una responsabilidad del cuerpo técnico anterior en el mal momento físico de sus dirigidos: "Hay que tener cuidado, hay un montón de situaciones que analizar. La pandemia, los problemas que hubieron, empezar a competir con menos días de entrenamiento".

"Yo no puedo responsabilizar al cuerpo técnico anterior. Si tuvieron responsabilidad, será cuestión de ellos. Pero si pudiéramos usar a todos los jugadores al 100%, sería una historia completamente distinta. Ahora queda Wilstermann que es una final, pues de ganar nos da la posibilidad de avanzar en las dos copas", cerró.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: