Gustavo Quinteros: "No voy a viajar a Chile porque no tengo ninguna conversación con la gente de Colo Colo"

El técnico argentino desmintió un posible arribo al país para asumir el banco albo, asegurando que por el momento no tiene "nada concreto".

24horas tvn

03.09.2020

Un día después de que surgiera la información que Gustavo Quinteros iba a viajar a Chile para convertirse en el nuevo entrenador de Colo Colo, 24Horas conversó con el entrenador, quien descartó tal posibilidad.

El ex técnico del Tijuana de México manifestó que "se está hablando mucho del tema de Colo Colo, pero yo no voy a viajar a Chile porque no tuve ninguna conversación con la gente de Colo Colo".





"No voy hablar cosas que se puedan tomar a mal. Estoy tranquilo, esperando opciones", agregó, reconociendo que "sí he recibido llamados de otros lugares, pero todavía no hay nada concreto".

Quinteros dejó un grato recuerdo en el fútbol chileno luego de alzar dos títulos con Universidad Católica en 2019: Un torneo nacional y una Supercopa.

