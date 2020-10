Gustavo Quinteros se ilusiona en su llegada a Colo Colo: "Es un desafío difícil, pero motivador"

Agencia Aton

06.10.2020

Este martes comenzó la era de Gustavo Quinteros en Colo Colo. El argentino nacionalizado boliviano fue oficializado como nuevo entrenador del 'Cacique' y tras dirigir su primer entrenamiento con el plantel albo fue presentado en una conferencia de prensa telemática.

En la oportunidad, el DT, quien regresa a Chile para vivir su segunda experiencia tras ser campeón en 2019 con Universidad Católica, se mostró feliz y agradecido por este nuevo desafío y optimista de levantar a un equipo que marcha en los últimos puestos en el Campeonato Nacional y que está colgando en Copa Libertadores.

"Es un gran desafío, muy motivador, hoy ya comenzamos el trabajo pero tengo muchas ganas de poder constituir y mejorar el rendimiento del plantel del equipo y de cada uno de los jugadores, darles todas las herramientas necesarias. Hay muchas ganas de revertir la situación, estuve hablando con los jugadores", reconoció el estratego.

"Quedo con mucha ilusión con mi cuerpo técnico de poder salir de este momento difícil y poder cumplir con objetivos que no me cabe duda que hay plantel para lograrlo. Este grupo tiene una calidad enorme y hay que trabajar mucho para tener la confianza y salir adelante", añadió.

Respecto al presente del Cacique, comentó: "Hay que trabajar en todo sentido, pero no tengo duda de que la calidad de los jugadores está, los conozco a todos porque los enfrenté. Hace tiempo no se consiguen resultados para poner al equipo en otra posición, pero dándonle las herramientas necesarias ellos pueden volver a su mejor nivel. Es un gran desafío, es díficil, pero es muy motivador. Este es un club grande y no tengo dudas de que con trabajo y con esfuerzo vamos a terminar el año de otra manera".

Consignar que Quinteros tendrá su debut oficial en la banca de Colo Colo este viernes, cuando los albos visiten a Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por el Campeonato Nacional.

Ya está aquí ⚪⚫ ¡Bienvenido Gustavo Quinteros a Colo-Colo! pic.twitter.com/uaydaQrGPz — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) October 6, 2020

