Gustavo Quinteros sobre los comentarios de los hinchas que lo piden en la Roja: "No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo"

Agencia Aton

08.10.2021

La derrota que sufrió la Selección chilena por 2-0 frente a Perú en Lima dejó a la Roja con mínimas opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y, de paso, más cuestionado de los que estaba al técnico Martín Lasarte, pues el estratego uruguayo no ha podido ganar ningún partido con el combinado criollo en

este proceso eliminatorio.



Por eso, en el medio ya comenzó a surgir el nombre de Gustavo Quinteros, actual DT de Colo Colo, para reemplazar a "Machete", debido a la gran campaña que el argentino-boliviano está realizando con el Cacique en esta temporada. Sin embargo, el adiestrador de los albos evitó profundizar sobre el combinado criollo.





"Yo no quiero opinar, y mucho menos en este momento, porque la Selección viene de perder un partido. Yo me enfoco en mi objetivo, que es tratar de llevar a Colo Colo en lo más alto, luego las cosas que vayan pasando las iremos solucionando", reconoció el DT en conferencia de prensa previo al duelo de este sábado frente a Huachipato.



"Nosotros acá estamos muy contentos, felices, hemos formado un equipo muy competitivo, que está en la lucha por el torneo y por clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, que es el objetivo principal, ojalá sea como campeón. No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo", añadió.





Además, Quinteros pidió a los hinchas de la Roja que sigan apoyando de cara a los partidos ante Paraguay y Venezuela en San Carlos de Apoquindo: "No quiero emitir opinión ahora, porque viene de un partido con un mal resultado, por ende pueden haber malas interpretaciones. Hay que confiar, la gente tiene que apoyar, confiar, y darle el respaldo a todo el grupo de jugadores que puedan, desde el aliento de la gente, seguir luchando en busca del objetivo".