Gustavo Quinteros y la situación de Leo Valencia en Colo Colo: "Es probable que pueda ser convocado"

16.04.2021

En la previa del partido que disputará Colo Colo ante Everton, el técnico de los albos Gustavo Quinteros protagonizó una conferencia de prensa en la que uno de los temas que abordó fue la situación de Leonardo Valencia.

Previo al cierre del mercado de transferencias, se especuló sobre la salida del volante que hasta el momento no ha sumado minutos en el presente torneo.

¿Qué pasa con Valencia? Quinteros aseguró que "siempre lo tuve en cuenta", explicando que "en el trabajo diario, hay jugadores que se preparan mejor que otros y también están las características del rival. Él está en una posición que tiene que competir con dos jugadores más".

Quinteros, previo a este partido ante Everton, manifestó además que Valencia "esta semana anduvo muy bien y es probable que pueda ser convocado en el siguiente partido".





En tanto sobre la situación de Nicolás Blandi, el DT de Colo Colo informó que "esta semana trabajó normal" junto al resto de sus compañeros.

Pese a eso, Quinteros dio a entender que no será considerado para el partido ante Everton, argumentando que "cuando esté capacitado para jugar 90 minutos, es muy probable que lo tengamos en cuenta.

Programación completa de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2021:

VIERNES 16 DE ABRIL



15:30 horas, Deportes Melipilla vs Palestino, estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas, Huachipato vs Ñublense, estadio CAP.

20:30 horas, Universidad Católica vs Curicó Unido, estadio San Carlos de Apoquindo.



SÁBADO 17 DE ABRIL



18:00 horas, O'Higgins vs Deportes La Serena, estadio El Teniente.

20:30 horas, Unión La Calera vs Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.



DOMINGO 18 DE ABRIL



11:00 horas, Cobresal vs Santiago Wanderers, estadio El Cobre.

15:00 horas, Everton vs Colo Colo, estadio Sausalito.



LUNES 19 DE ABRIL



20:30 horas, Universidad de Chile vs Unión Española, estadio El Teniente.



Libre: Deportes Antofagasta