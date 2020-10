Quinteros y líos de Zaldivia con el club: "Colo Colo no se puede dar el lujo de seguir teniendo problemas"

Agencia Aton

28.10.2020

Tras el empate por la cuenta mínima entre Everton y Colo Colo en Viña del Mar, el entrenador albo, Gustavo Quinteros, se mantuvo optimista a pesar de que el empate los mantiene en el penúltimo lugar de la tabla y no ha podido ganar desde que llegó al cargo: "Cada vez lo hacemos mejor, tuvimos una semana larga de entrenamiento y los jugadores lo entendieron mejor".

"Creo que jugamos bien en el primer tiempo, pero hubo situaciones que terminamos más. Nos faltó luz y mejores decisiones, última asistencia, rematamos mal dentro del área y quisimos meter paredes. En el segundo salimos mejor. El resultado fue justo, ellos jugaron mejor un momento, nosotros otro”, complemento el ex entrenador de Universidad Católica.

A pesar de su análisis, Quinteros comprende la rabia de los colocolinos y pide paciencia: "Entiendo que el hincha está enojado ahora, pero yo acabo de llegar, tiene que entender que esto es un proceso, y se que me darán el tiempo para mejorar. (...) En el futbol no existe la magia. Esto no es de un día para otro, podemos tener a los mejores y a veces no se puedes ganar. Esto es trabajar, trabajar y mejorar".

Además, el entrenador se refirió al conflicto que tiene enfrascado a la dirigencia de Blanco y Negro con el defensa Matías Zaldivia por el no pago de sueldo mientras se recupera de la operación de rotura del tendón de Aquiles: "Colo Colo no se puede dar el lujo de seguir teniendo problemas o tener la mente en otra cosa que no sea en jugar mejor y ganar. La única manera de salir de esto es estar juntos y trabajar por el mismo fin. Si siguen habiendo conflictos entre jugadores y dirigentes va a ser difícil conseguirlo”.

Quinteros aseguró que va a instruirse en el tema para luego interceder: "Tengo un trabajo durísimo en la parte futbolística, anímica y física, pero me corresponde por mi cargo poder mediar para que no haya ningún problema que pudo surgir en algún momento".

Por lo pronto, sin saber cómo se resolverá lo de Zaldivia, Colo Colo volverá a las canchas este sábado en el Estadio Monumental con la mente puesta en conseguir su primera victoria con Gustavo Quinteros como entrenador y salir de la zona de descenso.

