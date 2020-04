"Había que darle moral al 'Flaco'": Pelusso reveló el consejo que le dio a Rafael Olarra para marcar a Adriano

El ex técnico de Universidad de Chile recordó el duelo por la Copa Libertadores 2010 ante Flamengo, donde militaba el talentoso delantero brasileño.

28.04.2020

Gerardo Pelusso recordó su paso por la banca de Universidad de Chile, donde reveló una anécdota que vivió con el delantero brasileño Adriano y el llamativo consejo que le dio a Rafael Olarra para que marcara al temido atacante.

El hecho se dio en el contexto del duelo entre la U y Flamengo por la Copa Libertadores 2010, donde Pelusso recurrió al estado físico y al gusto por las fiestas de Adriano para levantar la moral del defensor azul: "Yo al flaco Olarra le decía por Adriano: si no podés marcar a este gordo que pesa 180 kilos y vive en las discotecas de Río de Janeiro estamos en el horno. Había que darle moral al Flaco, porque el otro era un animal y yo tenía que aprovechar que era desordenado”, contó en diálogo con Redgol.

Además, el técnico uruguayo recordó que sus dichos causaron revuelo en Brasil, lo cual provocó una anécdota con Adriano en pleno partido.

"Ahí me hicieron una jugada sucia. Tenían gente que nos estudiaba, nos seguían y filmaban. Tenían todos nuestros datos los de Flamengo. Estábamos en el Caracol entrenando y nos filmaban desde fuera. Y pasaron ese video en Brasil, los hinchas de Flamengo me querían comer", confesó.

"(Usaba) un lenguaje fuerte, pero siempre me gusta agrandar a mis jugadores para hacer ver chico al rival. Como microbio. Y a mis jugadores inmensos. Y en la cancha Adriano me miraba y me apuntaba como diciendo: te voy a agarrar y reventar la cabeza”, concluyó.

Gerardo Pelusso no se perdona haber "cortado" a Marcelo Díaz en la 'U': "No lo supe ver"

Marcelo Díaz tuvo un exitosa etapa en Universidad de Chile antes de comenzar su carrera en el extranjero, pues el volante conquistó con los estudiantiles un inédito tricampeonato y la histórica Copa Sudamericana 2011, justo el año en que retornó al club tras estar en préstamo en Deportes La Serena.

Precisamente Gerardo Pelusso, el técnico que envió a préstamo a 'Carepato', reconoció que esa acción fue uno de los grandes errores que cometió.

"Fue uno de los grandes errores de mi carrera deportiva como entrenador. Y medio en chiste, de verdad, cuando hablamos de fútbol, 'ahhh si porque contigo debutó Fulano, y el otro, el otro'. En chiste le digo 'sí, sí, siempre he tenido una sabiduría fantástica para saber ver a los jugadores'. Imaginate que a Marcelo Díaz le dimos en préstamo a La Serena y fue el mejor volante de contención de la historia en Chile", reconoció el DT uruguayo en diálogo con La Magia Azul.

Además, Pelusso añadió: "Jugó en Europa, en Alemania, en todos lados y yo no lo supe ver a Marcelito. Uno de los grandes errores de mi carrera deportiva fue esa. Por suerte él y su calidad supieron sortear el obstáculo de este burro".

Por último, el estratego charrúa sostuvo: "Mira las vueltas de la vida, ¿sabes dónde estuve con Marcelo? En Basilea, en Suiza. Fui porque tenía que hacer un trámite con un jugador que era argentino que estábamos nacionalizando, y me encontré con Marcelo. Una alegría que no te imaginas, me dice 'acá estoy en Puerto Montt, profe', porque Basilea parece Puerto Montt, una cosa de locos".

