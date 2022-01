"Hablé con él": Gustavo Costas explicó por qué Fernando De Paul no reforzará Palestino

El entrenador del conjunto árabe reconoció que contactó al ex portero de Universidad de Chile, sin embargo fue descartado. "Me dijo que tenía unas ofertas de afuera", afirmó.

07.01.2022

"Los primeros tres puestos que me interesan es un arquero, un central y un nueve. Con eso comienzo a respirar más tranquilo". Así de claro fue el técnico de Palestino, Gustavo Costas, respecto a las prioridades en este mercado de transferencias.

En diálogo con Cooperativa, el flamante nuevo entrenador del conjunto árabe fue consultado sobre la posibilidad de fichar al ex portero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, sin embargo lo descartó.

"Me dijo que tenía ofertas de afuera. Hablé personalmente con él, me gusta llamar a los jugadores para ver si quieren venir porque a veces capaz no quieren. Tenía oportunidad de ir afuera y por eso no lo pudimos traer", manifestó.

¿Qué pasa con Andrés Vilches?

En la misma entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de fichar al ex delantero de Unión La Calera, Andrés Vilches, reconociendo que le interesa como jugador.

"Nosotros lo habíamos pedido y me dijeron que había muchas posibilidades. Nosotros damos los nombres, a mi me gusta mucho. Pienso que no estamos lejos, ojalá se concrete", expresó.