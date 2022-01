"Ya hablé con Frank Kudelka": Ex DT de la U mira hacia Chile y quiere como refuerzo a Guillermo Soto

24horas tvn

11.01.2022

No solo Rafael Dudamel fijó su atención en el mercado chileno para reforzar su actual equipo Deportivo Cali (fichó a Sebastián Leyton) , sino que también lo hizo Frank Kudelka.

El ex técnico de Universidad de Chile que hoy dirige a Huracán de Argentina quiere como refuerzo a Guillermo Soto, lateral formado en Universidad Católica que la pasada temporada jugó por Palestino.

En diálogo con Directv, el futbolista de 27 años reconoció que "me llamaron de Huracán, me manifestaron su interés en contratarme. Hablé con Kudelka", destacando que "ir a Argentina sería un desafío importante en mi carrera".

"Uno de mis sueños es volver a la UC. Ahora quiero ver si me toca ir a Argentina, ir paso a paso, buscar la titularidad y rendir. Luego veremos qué pasará en el camino", agregó.

EL MEJOR LATERAL

En la misma entrevista, Soto destacó como el mejor lateral del fútbol chileno a José Pedro Fuenzalida. "Me encanta como maneja el puesto, respeto mucho su juego. me llamó también la atención este torneo Byron Nieto, y me pone contento que Oscar Opazo haya recuperado su nivel", expresó.