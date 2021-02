Habrán partidos claves: La programación de la 32° fecha del Campeonato Nacional

Agencia Aton

03.02.2021

El Campeonato Nacional ya entra en su recta final, pues este viernes comenzará a disputarse la 32° fecha, la antepenúltima, después de que se disputaran los partidos pendientes del certamen.

El líder Universidad Católica será encargado de abrir los fuegos cuando visite a Deportes La Serena a las 17:00 horas de este 5 de febrero, mientras que más tarde, a las 19:15 horas, Unión La Calera, sublíder del certamen, enfrentará a Deportes Antofagasta en el Nicolás Chahuán.



En tanto, el sábado, Universidad de Chile y Colo Colo, complicados en la lucha por mantener la categoría verán acción.



Los azules se medirán a las 19:15 con Unión Española en el Estadio Nacional, mientras que los albos visitarán a Deportes Iquique, rival directo en la parte baja de la tabla, a las 21:30 horas en el Tierra de Campeones.

Esta es la programación completa de la 32° fecha del Campeonato Nacional:



VIERNES 5 DE FEBRERO



17:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.

19:15 horas, Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, estadio Nicolás Chahuán.

21:30 horas, Curicó Unido vs. Santiago Wanderers, estadio La Granja.





SÁBADO 6 DE FEBRERO



10:30 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.

17:00 horas, Everton vs. Palestino, estadio Sausalito.

19:15 horas, Universidad de Chile vs. Unión Española, Estadio Nacional.

21:30 horas, Deportes Iquique vs. Colo Colo, estadio Tierra de Campeones.



DOMINGO 7 DE FEBRERO



17:00 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa.

21:45 horas, Cobresal vs. Huachipato, estadio El Cobre.