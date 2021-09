"Habría que ser el faraón de los h...": Johnny Herrera responde a polémicos dichos de Sergio Vargas

Agencia Aton

23.09.2021

"Definen como clasiquero a alguien que perdió casi siempre y tiene un 14 por ciento de promedio contra el archirival".



Con esa publicación en redes sociales Sergio Vargas, histórico ex portero de Universidad de Chile generó toda una polemica previa al Superclásico de este domingo, pues a pesar de que su mensaje no tenía claro destinatario, muchos apuntaron a que iba dirigido para Johnny Herrera, otro emblemático ex arquero de los azules.





Frente a esto, el propio Herrera salió al paso y no se dio por aludido al expresar a radio Cooperativa: "¿Era para mí?. En mi caso, en mi carrera creo que le gané doce partidos a Colo Colo, tomando Audax, la U y Everton. Me tocó ganarles dos finales y una semifinal. Y una final la cambio por diez partidos".



"No sé si será hacia mí. Gané siete clásicos y jugué unos veinte. No me siento aludido con ese porcentaje. No sé si es para mí, porque en los últimos cinco años no me fue bien. Pero estuve en dos 4-0, un 5-0, dos finales, una semifinal con goleada. Fueron buenos recuerdos. En los últimos cinco años en que estuve en el club no me fue bien, me habría encantado ganar. Una vez perdimos con un autogol de Cereceda o un penal que fue", añadió.





Además, agregó: "Habría que ser el faraón de los huevones o de los giles para empezar a atacar a gente del mismo club. Lo encuentro absurdo y esto no le ayuda a nadie, no beneficia a nadie. Llegué a los 13 años al club, soy reconocido hincha de tomo y lomo, por lo que la idea tampoco es salir a responderle. En esta instancia tenemos que ser sólo uno, pero siempre existen los disidentes que salen con cosas absurdas como esta".