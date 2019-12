Hace más de un año: La primera vez que Brian Fernández expresó su deseo de jugar en Colo Colo

24Horas.cl Tvn

23.12.2019

El lunes 28 de mayo del 2018, el delantero argentino, Brian Fernandez, se despedía del fútbol chileno y de Unión La Calera, frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un partido donde los 'cementeros' se impusieron por 2-0.

En aquella oportunidad el trasandino marcó los dos goles de su equipo (47' y 72') y tras el encuentro, fue entrevistado como la figura del partido por las pantallas del CDF., justo antes de enrolarse al Necaxa.

Fue ahí cuando Fernández mencionó su interés de jugar por los albos, señalando que "obviamente quería seguir acá en el fútbol chileno, los tres equipos grandes me gustaban, pero Colo Colo era el que más, pero no se pudo ya que no puedes pasar de un club chileno a otro ahora".

Declaraciones que se suman a las hechas ahora al sitio Dale Albo, en donde volvió a insistir con sus deseos de jugar en Colo Colo, además de la respuesta vía Instagram que le realizó a Matías Fernández tras su presentación en el 'Cacique', en donde escribió: "como te dije, avísame si quieren que vaya".

El atacante de 25 años se encuentra con el pase en su poder tras su paso por la MLS, en donde anotó 15 goles en 23 partidos por el Portland Timbers.