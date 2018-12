Harold Mayne-Nicholls anunció que no será el nuevo vicepresidente ejecutivo de la 'U'

El ex presidente de la ANFP aseguró que no le dieron las razones de la decisión. "Ahora a analizar otras ofertas", dijo.

Agencia Uno

26.12.2018

Harold Mayne Nicholls informó la tarde de este miércoles que finalmente no será el nuevo vicepresidente ejecutivo de Universidad de Chile.

El ex presidente de la ANFP afirmó en sus redes sociales que la noticia le fue ratificada en las últimas horas por la dirigencia de Azul Azul.

Mayne Nicholls detalló que “no me dieron razones. Tampoco las pedí. No niego que me motivaba la idea y por eso presenté un proyecto ambicioso”.

Además, agregó que “agradezco a los seguidores e hinchas de la U todo el apoyo que me dieron. Ahora a analizar otras ofertas”

El ex timonel del fútbol chileno había presentado un proyecto a cuatro años a la dirigencia del los azules, en donde se enfocaba principalmente en el desarrollo de las divisiones menores del club.