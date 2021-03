"Hasta acá no más llegamos": La respuesta de Colo Colo tras fallida negociación para sumar a Pablo Parra

24horas tvn

04.03.2021

Pasan los días y Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos. Hace unos días surgió el nombre de Pablo Parra, volante de gran campaña con Curicó Unido, pero que ahora informan que la negociación está caída.

El representante del futbolista que pertenece a Cobreloa, Julio Cabrera, detalló en diálogo con El Mercurio de Calama qué pasó.

"Esta misma semana estuve sentado en la oficina de Harold Mayne Nicholls en el Monumental y su postura es clara", comenzó diciendo.

"Ellos negociaron con Cobreloa por el tema Ignacio Jara y quedaron molestos porque me aseguraron que el club no cumple con las condiciones de palabra. Por eso solicitaron que yo fuera el intermediario", explicó.

El representante de Parra, ante esta solicitud de los albos, detalló al mismo medio que intentó un acercamiento con Cobreloa, pero el club loíno se habría negado.

"Mayne Nicholls me dijo si le traía una cifra y le tuve que decir que Cobreloa me insiste en que ellos son quienes negocian. Y ante eso, Colo Colo me dice ´hasta acá no más llegamos´y la opción se cayó", concluyó.