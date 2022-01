Hasta amenazas de muerte: La polémica en Santiago Wanderers por "dos tuits"

24horas tvn

20.01.2022

Dos antiguos tuits tienen a Gianni Rivera viviendo un calvario luego de que fuera nombrado por unanimidad de los miembros, según dice, como integrante del directorio de Santiago Wanderers. Y es que los hinchas del cuadro “caturro” no le perdonan unas publicaciones que hizo en la red social "hace más de diez años", indicó en diálogo con La Estrella de Valparaíso.

Pero ¿Qué contenían esos tuits? En ellos Rivera se mostró como un hincha de Universidad de Chile, utilizando su camiseta, y vertiendo opiniones que no cayeron bien entre el pueblo wanderino.

Por ello, muchos fanáticos han pedido su renuncia y hasta apareció un muñeco colgado desde una pasarela con su cara y con un lienzo al lado exigiendo su salida del club.

"Asumo esta tarea con mucho afecto, con mucho cariño. Yo estudié mi enseñanza media en el liceo A-23 de Playa Ancha, jugué a la pelota en el patio del colegio con David Pizarro y también milité toda mi vida en el club Peñarol en el Alejo Barrios. O sea, he vivido en Playa Ancha, y lo primero que veía era el estadio, fui a muchos partidos y me crié viendo a la dupla Mario Vener-Claudio Núñez, qué manera ellos de hacer goles, con el gran técnico (Jorge Luis) Siviero", contó sobre su pasado ligado a Wanderers.

"Más allá de algún tuit o comentario, que nadie está exento de haber cometido alguna vez, porque el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Tal vez era mejor mentir y borrar los tuits, y cambiarse de camiseta; yo no me cambio de camiseta, no tengo porqué hacerlo; pero sí puedo asumir una nueva camiseta y colaborar con Wanderers, y lo haré de manera gratuita, no cobro ni un peso por ser director", explicó.

Respecto a la furia de los fanáticos por sus publicaciones en Twitter, en específico contra el club y el ex jugador Jorge Ormeño, el nuevo director “caturro” dijo que "yo los entiendo, hay comentarios que fueron desafortunados, por supuesto, pero dos no más, cuando me referí al club y cuando me referí al gran Jorge Ormeño; en ningún caso traté de ratón al profe Garcés, eso es mentira, fue al equipo, y fue un error, y lo reconozco, soy machito, y soy capaz de pedir disculpas. No borro los tuits y parto de cero, como podrían hacer otros, pero eso me obliga a trabajar dos veces más por Wanderers, con cariño y con pasión. A mí júzguenme cuando termine la temporada y vean que este directorio fue capaz de lograr lo mejor para el club".

"Hay que apasionarse cuando corresponde, lo que han hecho algunos violentos, de querer amedrentarme, no lo van a conseguir. Todo lo contrario, porque el porteño no se arranca, el porteño da la cara, como yo la he dado, y la voy a seguir dando y voy a contribuir al club", finalizó.