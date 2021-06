"Hay gente que habla por hablar": Iván Zamorano sale en defensa de Nelson Acosta

El ex capitán de la Roja alabó el trabajo del uruguayo realizado en Chile.

24Horas.cl Tvn

18.06.2021

Polémica casusaron los dichos de la ex candidata a gobernadora por la RM, Karina Oliva, sobre Nelson Acosta, comparando su trabajo en la Selección Chilena con el de Marcelo Bielsa.

"Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto", escribió la frenteamplista al momento de perder las elecciones.

Tras los dichos, varios salieron en la defensa del ex técnico uruguayo, como fue el caso de Iván Zamorano, quien fuera dirigido por él en la Roja durante varios años.

"Las redes sociales dan para todo y a veces no se mide la sensibilidad de las personas. Hay gente que habla por hablar, no conocen la historia de las personas que han sido importantes para el fútbol chileno", señaló el ex capitán de Selección Chilena en conversación con ADN Radio.

Asimismo, el ahora comentarista deportivo, señaló que Acosta "ha sido importante para el desarrollo y proyección de muchos futbolistas. Supo sacar el mayor rendimiento posible a una Selección y después de 15 años tuvimos la posibilidad de volver a jugar un Mundial".

"Llevó a un grupo de jugadores menores de 23 años a conseguir medalla de bronce. Fue fundamental en el desarrollo de equipos del fútbol chileno, siendo campeón", recalcó 'Bam Bam'.

Para finalizar, Zamorano sostuvo que “Don Nelson en la historia del fútbol chileno tiene un legado importante y el respeto para este tipo de personas es fundamental”.