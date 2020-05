"Hay que esperar y rezar”: La difícil situación que sufren 11 jugadores de Cobreloa

Agencia Aton

08.05.2020

Todo un drama se vive en el plantel de Cobreloa. Tras la crisis por el coronavirus y no llegar a un acuerdo con los jugadores para rebajar los sueldos, el cuadro loíno se acogió a la Ley de Protección del Empleo.



Sin embargo, según dio a conocer El Mercurio, 11 futbolistas del primer equipo no podrán cobrar su Seguro de Cesantía, después de que la AFC rechazara la solicitud para Hugo Araya, Pablo Caballero, Emiliano García, Hernán Hechalar, Ignacio Santibáñez, Kevin Mundaca, Bryan Ogaz, Gabriel Tellas, Maximiliano Velasco, Lucas Triviño y Víctor Cisterna.

El motivo fue porque varios no están afiliados a la entidad, mientras que dos no cuentan con seis cotizaciones en los últimos 12 meses, y Caballero, volante y capitán, tiene una solicitud de cesantía vigente.



"Hemos tratado de llegar acuerdos con la directiva, pero todo se ha truncado. Por lo mismo, decidimos asesorarnos por el Sifup. Si las cosas siguen así, vengan a fiscalizar al club. No nos dieron plazo: hay que esperar y rezar”, reconoció el uruguayo al matutino.



"Hemos hecho muchísimas propuestas, pero nada. Y eso desgasta. Hay estrés. El último mes que cobramos fue marzo", añadió el charrúa.