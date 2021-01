"Hemos hecho todo lo humanamente posible": El análisis de Rafael Dudamel a la baja de nivel de Montillo

24Horas.cl TVN

26.01.2021

Rafael Dudamel cuestionó el rendimiento de Walter Montillo desde que él arribo al club, asegurando que se ha hecho todo lo "humanamente posible" para que el argentino destaque en Universidad de Chile como en la primera parte del torneo.

"Hemos hecho todo lo humanamente posible para conectarlo con nuestras formas y realmente no ha sido posible, y no quiero decir con esto que no trabaje bien. El trabaja bien, es un gran profesional, pero solo él puede manifestar realmente qué puede sentir, futbolísticamente hablando, que le ha alejado del buen rendimiento que traía", dijo en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, agregó que "con Montillo hemos conversado en infinidad de oportunidades, de la parte mental, emocional, de la parte futbolística, y no he podido encontrar ni acercarme a esa versión cuando estaba en el ciclo anterior".

En palabras del propio DT venezolano, todo este presente ha derivado en que Joaquín Larrivey baje considerablemente su cuota goleadora.

"Por consecuencia, Joaquín Larrivey ha decaído en su cuota goleadora, porque la dupla Montillo-Larrivey era muy importante (...) hay una cantidad de circunstancias que uno analiza para las que busca soluciones y hay que continuar en ese proceso. No verse plasmado en el campo no quiere decir que no nos dediquemos a ello, pero ha sido bastante complejo poder dar con la mejor versión colectiva", analizó.

¿Una posible renuncia?

"Cada partido nos presenta una historia distinta, nos da una oportunidad de poder cambiar, de mejorar. Más fácil sería cerrar la puerta y declinar. Esa opción cobarde no es la nuestra. Nosotros elegimos la valentía para enfrentar la realidad en la que estamos inmersos. Esa es nuestra opción". Con estas palabras, Rafael Dudamel descartó cualquier chance de dejar su cargo, pese al mal presente que complica a la 'U' con el descenso vía tabla acumulada.

"La única manera de revertirlo es ganando. Quedan cuatro partidos trascendentales, finales, de suma importancia. Esperamos ganar la mayoría, ojalá todos. Después, que el porcentaje aumente para que estés más tranquilo", añadió.

Respecto a su relación con la directiva, subrayó que "cada vez que nos sentamos a conversar, hablamos con total profundidad de lo que esté planteado en el momento, del partido reciente, de los jugadores. Ellos están totalmente involucrados en la búsqueda de soluciones. Decirte me siento respaldado o cuestionado puede dar para la continua producción de especulaciones. Yo me dedico a trabajar. No tenemos hoy el mejor rendimiento o porcentaje en los números, es cierto, no nos vamos a esconder de ello. No me escondo de las responsabilidades, porque cuando ganamos soy el primero en salir a disfrutar del triunfo".

"Me parece natural que las críticas vayan enfocadas hacia el líder del grupo, hacia el técnico, pero nosotros sabemos que las responsabilidades son compartidas. De todo el club. Nadie puede sacarle el cuerpo a sus responsabilidades. Tenemos una autocrítica bastante fuerte, profunda, que nos lleva a estar cada semana exigiéndonos para poder trabajar y mejorar", añadió.

El duro cruce con Matías Donoso

Finalmente, el venezolano restó dramatismo a su cruce con Matías Donoso en pleno duelo ante Deportes Iquique, donde trató al delantero nortino como "comemierda", un insulto utilizado en su país.

"Lo que pasa es que desde el traje, la corbata y el micrófono es mucho más sencillo que para mí. Fue un intercambio entre hombres de fútbol y allí se queda. Cuando terminó el partido, con el entrenador rival y el jugador nos cruzamos. Ofrezco mi más sinceras disculpas por no haber utilizado un lenguaje correcto, pero todos los que jugamos al fútbol sabemos cómo se maneja bajo la adrenalina y las revoluciones del juego. Son cosas de partido", cerró

