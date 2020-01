Hernán Caputto aseguró que Gonzalo Espinoza era el designado para patear los penales ante Colo Colo

El DT de Universidad de Chile señaló que Ángelo Henríquez pidió el lanzamiento desde los doce pasos porque se sentía con confianza. "No me molesta porque estas cosas suceden a veces en el partido", dijo.

22.01.2020

El triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile en la final de la Copa Chile tuvo un punto de inflexión determinante que ocurrió cuando el encuentro estaba igualado 0-0.

Se trata del penal que falló Ángelo Henríquez, en una jugada que terminó desmoronando a los azules y levantando la moral del 'Cacique'.

Y según reveló el DT Hernán Caputto la historia pudo ser distinta, puesto que el designado para los lanzamientos penales durante los 90 minutos era Gonzalo Espinoza.

"Gonzalo era el destinado a patear los penales. No pateó porque a veces ocurren estas cosas, que hay jugadores que lo ven de buena manera y pidió la posibilidad. Vio que tenía ganas de patearlo, que estaba con optimismo y esto pasa a veces en los partidos. No, no me molesta porque estas cosas suceden. Lo que me molestaría es que se estén peleando por patear", dijo en conferencia de prensa.

Sobre el nivel del delantero azul, Caputto sostuvo que "confío en todos los jugadores, pero principalmente en Angelo. Uno puede errar un penal, tuvo otras posibilidades, pero eso no determina en que confíe o no. Tiene muchas capacidades, da muchas cosas al equipo. En el tema del penal se sintió muy confiado quería la posibilidad de meter el gol y son cosas que pasan".

Para concluir, el DT argentino reiteró que su equipo dominó ampliamente el duelo, pero que el penal fallado fue determinante.

"En el trámite del partido fuimos amplios dominadores de los primeros 20 minutos del partido, donde conseguimos la opción del penal y lógicamente el que te ataje un penal el arquero genera para el equipo en contra de ese penal un tema de animo importante, y lo generó", cerró.