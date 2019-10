Hernán Caputto e instalación de una gruta con una virgen en el CDA: "La fe mueve montañas"

El entrenador de Universidad de Chile se refirió al símbolo religioso que se ubicó en el campo de entrenamiento. Además, aseguró que el desafío ante Cobresal por Copa Chile no desenfocará al plantel del objetivo de no descender.

Juan Catalán

10.10.2019

En Universidad de Chile están apelando a todo lo que sea necesario para evitar irse al descenso al final de temporada, considerando que actualmente los azules se ubican en la penúltima posición de la tabla de posiciones cuando restan sólo siete fechas para el término del Campeonato Nacional.

Es así como en los azules construyeron una gruta con una virgen en el CDA, situación que fue explicada en detalle por el DT Hernán Caputto.

"Lo de la virgen es una donación que se hizo al club y por supuesto creo que siempre es bienvenido, respetamos todas las religiones... Se le buscó un lugar y creo que siempre es bueno más allá de la cábala, porque no considero que la religión sea una cábala. Los que somos creyentes creemos en nuestras convicciones en nuestro trabajo y en nuestra fe... Creo mucho en la fe, mueve montañas", dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, y respecto al partido de vuelta ante Cobresal por cuartos de final de Copa Chile, el ex DT de la Roja Sub 17 aseguró que intentar revertir el marcador para así acceder a semifinales no desenfocará al plantel del objetivo principal de salvarse de caer a Primera B.

"La Copa Chile no nos desenfoca del objetivo de permanecer en Primera División. Queremos tener un gran partido, lo necesitamos, en nuestro campo y ante nuestra gente. Este campo siempre ha visto grandes presentaciones de la 'U' y revertir marcadores más difíciles. Somos capaces, está el convencimiento y la seguridad. Tenemos que acostumbrarnos a jugar todos los frentes", dijo.

Sobre lo mismo, agregó que "no salimos de lo principal, que es la permanencia, pero tampoco dejamos de pensar en lo que puede ser esta clasificación. La buscamos, la ansiamos y trabajamos en situaciones de partido. Nos hemos puesto en diferentes escenarios y luego lo que viene del torneo. El equipo está firme".

Junto con asegurar la titularidad de Johnny Herrera ante Cobresal, Caputto le envió un mensaje a los hinchas que sufren con la posibilidad que el club baje a Primera B.

"El pensamiento del hincha es respetable, pero les pido tranquilidad, seguridad y confianza. Tenemos el mismo sentimiento para que las cosas resulten y trabajamos todos los días para vernos lo más alto posible y reencontrarnos con los triunfos", cerró.

El fixture que les resta a los equipos que pelean por no descender

Universidad de Chile (21 puntos):

Fecha 24: Universidad de Chile vs. Deportes Iquique

Fecha 25: Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 26: Huachipato vs. Universidad de Chile

Fecha 27: Universidad de Chile vs. O'Higgins

Fecha 28: Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

Fecha 29: Curicó Unido vs. Universidad de Chile

Fecha 30: Cobresal vs. Universidad de Chile

U. de Concepción (20 puntos):

Fecha 24: O'Higgins vs. Universidad de Concepción

Fecha 25: Universidad de Concepción vs. Unión La Calera

Fecha 26: Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción

Fecha 27: Universidad de Concepción vs. Cobresal

Fecha 28: Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

Fecha 29: Audax Italiano vs. Universidad de Concepción

Fecha 30: Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido

Deportes Antofagasta (24 puntos):

Fecha 24: Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano

Fecha 25: Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Fecha 26: Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción

Fecha 27: Palestino vs. Deportes Antofagasta

Fecha 28: Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Fecha 29: Unión Española vs. Deportes Antofagasta

Fecha 30: Deportes Antofagasta vs. Colo Colo

Deportes Iquique (24 puntos):